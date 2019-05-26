صوروه في أوضاع مخلة.. موظف يستخدم زوجته لاستدراج مديره وابتزازه (+18)

تمكن رجال مباحث القاهرة من ضبط شخص وزوجته لقيامهما بابتزاز أحد الأشخاص وتهديده وإكراهه على توقيع إيصالات أمانة.



وتلقى الرائد أحمد طارق، رئيس مباحث قسم شرطة المرج، بلاغا من مدير إدارة إحدى الشركات بتضرره من موظف سابق بالشركة سن 37 ، وزوجته سن 22- مقيمين دائرة القسم، وقرر بأنه منذ حوالي شهرين قامت الثانية باستدراج المُبلغ لمسكنها، وعقب وصوله فوجئ بالمتهم الأول وهدده بسلاح ناري "طبنجة" وسلاح أبيض "مطواة"، وأجبره على خلع ملابسه وتصويره في أوضاع مخلة باستخدام هاتفه المحمول، وإكراهه على توقيع 4 إيصالات أمانة بمبلغ 200 ألف جنيه، وكذا 2 إيصال أمانة على بياض.



وعقب ذلك قام المتهم الأول بابتزازه، والاستيلاء منه على مبلغ 15 ألف جنيه نظير عدم التشهير به، وكذا مساومة شقيق المجني عليه، وإجباره على التنازل له عن السيارة ملكه بموجب توكيل بيع بالشهر العقاري، وعلل قيامهما بذلك بسبب خلافات بينه والمتهم الأول حول العمل، وتأخره فى الإبلاغ خشية افتضاح أمره.



وبإجراء التحريات تبين صحة الواقعة، وأن المشكو في حقهما وراء ارتكابها، وجرى ضبطهما.



واعترفا بارتكاب الواقعة، وأرشدا عن الإيصالات والهاتف المحمول وكارت ميموري "يحويان مقاطع تصوير المجني عليه، وطبنجة صوت المستخدمة في الواقعة، وقرر بيعه السيارة بمبلغ 150 ألف جنيه لأحد الأشخاص وشرائه بثمنها شقة بدائرة قسم شرطة بدر، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية، والعرض على النيابة العامة التي باشرت التحقيق.