برنامج تأهيلي لأحمد الشيخ بالأهلي

أدي أحمد الشيخ، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة علاج طبيعي، مساء اليوم، على هامش مران الفريق الذي أقيم على ملعب التتش.



ويخضع الشيخ لبرنامج علاجي بعد تعرضه لجزع في كاحل القدم، ويواصل جلساته للتخلص من التورم، قبل البدء في مرحلة جديدة من التأهيل.



وخاض الأهلي مرانه، مساء اليوم، على ملعب التتش، واشتمل المران على جانب بدني، ثم أجرى الجهاز الفني تقسيمة قوية.



