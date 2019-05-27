جروس بالتخصص.. الداهية السويسري يواصل مسيرته الخرافية في النهائيات

حقق فريق الزمالك المصري بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية ، وذلك بعد فوزه على حساب نظيره نهضة بركان المغربي بركلات الترجيح 5-3 ، بعد التعادل في نتيجة المباراتين بهدف لكل فريق.



وبذلك يكون الزمالك قد حقق بطولته الإفريقية الأولى منذ 16 عامًا بعد غياب طويل منذ آخر بطولة حققها فرسان القلعة البيضاء عام 2003 بعد فوزه على الوداد المغربي بثلاثة أهداف مقابل هدف.



لكن وراء هذا الانتصار يتواجد الداهية السويسرية كريستيان جروس والذي فك نحس الزمالك الإفريقي وواصل مسيرته الناجحة في النهائيات التي خاضها كمدرب في مسيرته.



ويعرض لكم صدى البلد سجل النهائيات التي خاضها جروس كمدرب:



فاز جروس مع بازل السويسري بأربع بطولات لكأس سويسرا وبطولة كأس أيضًا مع فريق جراسفور زيوريخ في سجل رائع مع الفرق السويسرية في النهائيات ، لكنه خسر في 2001 عندما قاد بازل لنهائي كأس إنتر توتو وهي بطولة أوروبية سابقة لكنه خسر أمام أستون فيلا الإنجليزي في النهائي بنتيجة 4-1، بعدما تعادل ذهابا 1-1.



أما في السعودية ففاز مع الأهلي السعودي ببطولتي كأس السوبر السعودي و كأس ولي العهد أمام الهلال ، لكنه خسر أمام نفس الفريق في نهائي بطولة ولي العهد لكن في عام 2016 ، وخسر أيضًا أمام الهلال في بطولة كأس الملك.



ومع الزمالك، قاد جروس النادي الملكي للفوز على الهلال السعودي في السوبر المصري السعودي العام الماضي بنتيجة 2-1 ، ليواصل جروس سجله الرائع في النهائيات بعد قيادته الزمالك للفوز بأول بطولة لكأس الكونفدرالية في تاريخ النادي العريق.