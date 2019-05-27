أيمن عبد العزيز يوجه رسالة لمسئولي الزمالك عقب التتويج بـ الكونفدرالية

أبدى أيمن عبدالعزيز، المدرب المساعد بنادي الزمالك، سعادته بنتيجة مباراة فريقه أمام نهضة بركان، وتتويجه بلقب الكونفدرالية.



وتابع عبدالعزيز خلال تصريحاته عقب المباراة: "أحمد الله على كرمه وأشكر مجلس الإدارة والجماهير التي حضرت، ولاعبي الزمالك الرجالة الذين لعبوا الدوري والكونفدرالية بضغط كبير لا أحد يتحمله".



واختتم: "دائمًا الفرق الكبيرة يكون لديها مشاكل في البدايات ولكن تغلبنا عليها، الفرق الكبيرة تتعثر دائمًا في مجموعتها، واستطعنا في النهاية الفوز بالبطولة".



وتوج فريق الزمالك بلقب كأس الكونفدرالية الإفريقية، لأول مرة في تاريخه، بعد فوزه على نظيره نهضة بركان المغربي، في المباراة التي جمعت بينهما مساء الأحد، على استاد برج العرب بالإسكندرية.



