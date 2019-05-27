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رياضة

خالد بيومي يشيد بهذا اللاعب بعد مباراة نهضة بركان

الإثنين 27/مايو/2019 - 02:34 ص
خالد بيومي
خالد بيومي
محمد بدران
أشاد المحلل الرياضي خالد بيومي باللاعب محمد عبد الغني صانع ألعاب الزمالك، خلال مباراة الفريق ونهضة بركان والتى انتهت بتتويج الزمالك بطلا للكونفدرالية الأفريقية بعد الفوز على نهضة بركان المغربى بركلات الترجيح بنتيجة 5 / 3  .

وكتب على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي" تويتر": ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏من أهم مكاسب الزمالك اليوم لاعب اسمه محمد عبد الغني أعتقد انه واحد من أهم لاعبي الفريق في كل مركز ... برافو عبد الغني".

كان الزمالك قد فاز فى مباراة الإياب مساء الأحد بهدف مقابل للا شيء أحرزه محمود علاء من ركلة جزاء فى الدقيقة 53  ، بينما سبق وحقق نهضة بركان الفوز بالمغرب بنفس النتيجة ليلجأ الفريقان لركلات الترجيح التى حسمها الأبيض لصالحه.

خالد بيومي يشيد بهذا اللاعب بعد مباراة نهضة بركان

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