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مرأة

علاج طبيعي يخلصك من قشرة الشعر في 10 دقائق

الإثنين 27/مايو/2019 - 08:01 ص
علاج لقشرة الشعر
علاج لقشرة الشعر
أسماء عبد الحفيظ
"قشرة الشعر" مشكلة تؤرق العديد من الأشخاص رجال ونساء ،فإذا كنت من ضمن هؤلاء يمكنك اكتشاف طرق لعلاج قشرة الشعر فى 15 دقيقة فقط.

قدمت خبيرة التجميل والصحة رشا شلباية وصفات للتخلص من قشرة الشعر.

علاج الخل لقشرة الشعر

طريقة التحضير:
مزج نصف كوب ماء دافئ مع نصف كوب من الخل "يجوز تغيير الكمية حسب طول وكثفت الشعر "صب الخليط على شعر، وفرك بلطف لبعض الدقائق، ومن ثم إغسله جيدا بالماء بدون استعمل الشامبو، انتظر قبل الاستحمام العادي حوالي 8-12 ساعة وتكرار العملية أسبوعيًا.

طريقة التحضير:
-نقع البذور في 1-2 أكواب من الماء طوال الليل مقدار ملعقتين كبيرتين.

-في صباح اليوم التالي، طحن البثور إلى أن تصبح مثل العجين.

-تطبيق العجينة على جميع أنحاء فروة الرأس وتترك لبضع ساعات ثم غسل الشعر جيدا بشامبو.

-بعد الغسل من الشامبو، واستخدام الماء الحلبة المنقوعة باعتباره الغسل النهائي.

-القيام بذلك مرتين في الأسبوع في الحالات الشديدة من قشرة الرأس.

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