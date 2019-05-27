المقاصة فى مهمة صعبة أمام طلائع الجيش بالدورى اليوم

يلتقى الفريق الأول لكرة القدم بنادى مصر المقاصة مع طلائع الجيش اليوم بملعب جهاز الرياضة فى إطار لقاءات الجولة الأخيرة من منافسات الدورى الممتاز لموسم 2018 /2019.



ويسعى فريق المقاصة بقيادة مدربه جمال عمر إلى تحقيق الفوز من أجل إنهاء الدورى بشكل جيد خاصة بعد الهزيمة فى الجولة الماضية أمام إنبى وهو الأمر نفسه بالنسبة لفريق الطلائع بقيادة مدربه البلجيكى لوك إيميل الذى يسعى إلى إنهاء الدورى فى أفضل شكل ممكن بعد الفوز الكبير فى المباراة الماضية على حساب الاتحاد السكندرى بأربعة أهداف دون رد.



ويمتلك المقاصة 45 نقطة محتلا بها المركز السادس، بينما يقع طلائع الجيش فى المركز الثامن برصيد 40 نقطة.