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أخبار العالم

أفريقية.. قرار مفاجئ من السعودية بوقف استقدام العمالة من هذه الدولة

الإثنين 27/مايو/2019 - 12:36 م
قرار مفاجئ من السعودية
قرار مفاجئ من السعودية بوقف استقدام العمالة من هذا البلد
دعاء أبوهشيمة
قرّرت المملكة العربية السعودية تجميد اتفاقية عمالة إحدى الدول الأفريقية، بعدما أصر الطرف الآخر على اعتماد العقود الورقية اليدوية بدلا من الإلكترونية.

ووفقًا لصحيفة "عكاظ" السعودية، فقد "جمدت المملكة اتفاقية استقدام العمالة المنزلية الإثيوبية منذ الأسبوع الماضي، مؤكدة أن وزارة العمل السعودية حذفت إثيوبيا من قائمة الدول المسموحة لاستقدام العمالة المنزلية، بالإضافة لإيقاف معاملات استخراج التأشيرات.

ونقلت الصحيفة عن مصادر على صلة بمكاتب الاستقدام، أن إثيويبا فرضت رسوما على العقود اليدوية بقيمة 90 دولارا على العقد الواحد، مما لا يتماشى مع الاتفاقية المبرمة مع السعودية. ووصلت المبالغ التي تحصل عليها الحكومة الإثيوبية نتيجة الرسوم على العقود الورقية بنحو 80 مليون دولار سنويًا على المواطنين.

ووصفت المصادر قرار التجميد، بالشجاع والممتاز، مشيرةً إلى أن ملف استقدام العمالة المنزلية من أوغندا ما زال متعثرًا ويراوح مكانه، فيما الاستقدام من كينيا مستمر، وكذلك الأمر بالنسبة للفلبين وسريلانكا.

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