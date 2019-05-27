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أخبار العالم

ترامب: أتفق مع كيم جونج أون في أن مستوى ذكاء جو بايدن منخفض

الإثنين 27/مايو/2019 - 12:34 م
ترامب وكيم يونج
ترامب وكيم يونج
رويترز
جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تأييده لانتقادات الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون اللاذعة لجو بايدن نائب الرئيس السابق للولايات المتحدة اليوم الاثنين دون أن يلتفت إلى انتقاد له بالوقوف في صف ديكتاتور ضد مواطن أمريكي.

وقال ترامب في مؤتمر صحفي بطوكيو "حسنا أدلى كيم جونج أون ببيان يقول إن جو بايدن شخص منخفض الذكاء. ربما يكون (بايدن) هكذا بالفعل استنادا إلى سجله. أعتقد بأنني أتفق معه (كيم) في هذا الأمر".

وأكدت التصريحات تغريدة كتبها ترامب وحملت نفس المضمون.

وشنت وكالة الأنباء التي تديرها الدولة في كوريا الشمالية هجوما شديدا الأسبوع الماضي على بايدن الذي ينتقد الدولة الشيوعية المعزولة.

ويوجه ترامب انتقادات متزايدة لبايدن الذي يصعد نجمه في استطلاعات الرأي الخاصة بمرشح الديمقراطيين لانتخابات الرئاسة المقبلة. وفي حال فوزه بترشيح الحزب الديمقراطي، فسيواجه بايدن ترامب على الأرجح في اقتراع 2020.

وكثيرا ما يسخر ترامب من خصومه السياسيين لكن تغريدته أمس الأحد وتصريحاته اليوم لها خصوصية لأنه أدلى بها أثناء زيارة خارجية له وانحاز من خلالها إلى كيم الذي يرى كثيرون أنه ديكتاتور وحشي.

وسعى ترامب لبناء علاقة قوية مع الزعيم الكوري الشمالي أملا في التوصل إلى اتفاق سلام نهائي.

ووجه ترامب انتقادات لبايدن والرئيس السابق باراك أوباما اليوم الاثنين لجهودهما الرامية إلى منع إيران من امتلاك سلاح نووي.

وانسحب ترامب من الاتفاق النووي الذي أبرمته واشنطن وقوى عالمية مع إيران.

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