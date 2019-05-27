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منوعات

كاميرا ترصد أول صورة على الإطلاق للباندا الأبيض

الإثنين 27/مايو/2019 - 01:08 م
الباندا الأبيض
الباندا الأبيض
آية جمعة
أفادت وسائل الإعلام الصينية، أنه قد تم التقاط صورة بالكاميرا للباندا الأبيض النادر في محمية طبيعية في جنوب غرب الصين، الأمر الذي يدل على وجود المهق بين حيوانات الباندا البرية في المنطقة.

وقالت وكالة أنباء الصين "شينخوا" يوم السبت، انه تم تصوير هذا الحيوان وهو يتجول عبر الغابة منتصف أبريل في مقاطعة سيتشوان بجنوب غرب البلاد.

ولفت لي شنج، الباحث المتخصص في الدببة في جامعة بكين، إلى ان الباندا عبارة عن نوع من أنواع الألبينو يتراوح عمره من عام إلى عامين.

وقالت محمية ولونغ الطبيعية، إنه حيث تم رصد الحيوان، لوكالة فرانس برس إنه ليس لديها المزيد من التفاصيل حول الباندا البيضاء.

ويعيش أكثر من 80 في المائة من حيوانات الباندا البرية في العالم في سيتشوان، بينما يعيش الباقون في مقاطعة شنشي وقانسو.

يتم سرد الباندا حاليًا ضمن الأنواع المعرضة للخطر، مما يعني أنه على الرغم الجهود المبذولة لتقليل خطر الانقراض، إلا أنها لا تزال مهددة.

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