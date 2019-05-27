السيطرة علي حريق بكلية العلوم جامعة الزقازيق

تمكنت قوات الحماية المدنية مديرية أمن الشرقية، من السيطرة علي حريق نشب بسلك كهرباء كلية العلوم جامعة الزقازيق دون حدوث إصابات، فيما تم إخطار نيابة قسم ثانى الزقازيق بالواقعة، وجاري تحرير محضر بالواقعة.



فيما تلقى اللواء جرير مصطفى، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والى، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق بسلك كهرباء كلية العلوم المؤدى إلى كلية الطب، وتم السيطرة على الحريق كما تبين أن الحريق نتج بسبب زيادة الأحمال، ولم يسفر عن حدوث إصابات بشرية.



فيما تم تحرير المحضر رقم 3026 ادارى القسم لسنة 2019.