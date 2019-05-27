المالك إماراتى.. تعرف على أول قرار لـ بن زايد فى نيوكاسل

كشفت صحيفة ذا صن البريطانية ، عن أن الشيخ خالد بن زايد آل نهيان قرر الإبقاء على المدرب الإسباني رافائيل بينتيز مدربًا لنيوكاسل يونايتد في الموسم المقبل، وذلك عقب إتمام عملية شراء رجل الأعمال الإماراتي للنادي الإنجليزي.



وأوضحت الصحيفة، أن خالد بن زايد اتفق رسميًا مع مالك نيوكاسل، مايك آشلي، على شراء النادي مقابل 350 مليون إسترليني، وتم توقيع العقود رسميًا، وإرسالها إلى رابطة الدوري الإنجليزي.



يذكر أن الشيخ خالد بن زايد هو مؤسس مجموعة بن زايد، وهي مجموعة رائدة في العديد من المجالات في الأسواق الاماراتية والدولية.