توزيع 21 ألف كرتونة مواد غذائية و56 ألف كيلو لحوم لغير القادرين بالأقصر

أعلن اللواء ممدوح شعبان مدير عام جمعية الأورمان أن الجمعية انتهت من توزيع الكميات المقرر توزيعها فى رمضان هذا العام من كراتين المواد الغذائية واللحوم ، حيث قام مكتب الأورمان بمحافظة الأقصر بتوزيع عدد (21) ألف كرتونة مواد غذائية ، وتوزيع عدد (56) ألف كيلو لحوم على الأسر الأكثر احتياجًا فى قرى ونجوع ومدن مراكز محافظة الأقصر .



وأكد اللواء ممدوح شعبان مدير عام جمعية الأورمان أن التوزيع بدأ قبل حضور شهر رمضان بأسبوع على الأقل، وأن التوزيع تم بالتعاون مع الجمعيات الأهلية الصغيرة تحت اشراف مديرية التصامن الإجتماعى بالمحافظة وبرعاية السيد المحافظ المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر .



وقال شعبان إن التوزيع بدأ بالقرى الأكثر احتياجًا حيث تم التوزيع فى جميع عزب ونجوع وقرى مراكز المحافظة (الاقصر – الزينية – البياضية – الطود – أرمنت – إسنا) .



وأوضح أن توزيع كرتونة رمضان من المواد الغذائية على غير القادرين نشاط موسمى خيرى بدءته الأورمان قبل سنوات من الآن وتحرص على تنفيذه سنويًا بهدف مد الأسر الأكثر احتياجًا باحتياجاتها الغذائية التى تكفى الأسرة خمسة عشر يومًا بحيث تستقبل الشهر الكريم بدون عوز أو حاجة .