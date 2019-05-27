ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

هانى أبوريدة ورئيس CAF يتفقدان استاد القاهرة.. صور

الإثنين 27/مايو/2019 - 06:07 م
أبوريدة واحمد احمد
أبوريدة واحمد احمد يتفقدان استاد القاهرة
يسري غازي - عمرو الحلواني
اصطحب المهندس هانى أبو ريدة، رئيس اتحاد الكرة ورئيس اللجنة المنظمة لبطولة أمم أفريقيا 2019، أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم في جولة تفقدية لاستاد القاهرة الدولي، ومتابعة أعمال التطوير والتجهيز لانطلاق بطولة الكان.

وتواجد معهم في الجولة كل من إدريس عكي رئيس الشركة الراعية للاتحاد الأفريقي، ومحمد كامل رئيس لجنة التسويق بالبطولة، ومعهم المهندس أحمد مجاهد المنسق العام للبطولة.

وتفقد الوفد أعمال التطوير والتجهيزات داخل الاستاد وخارجه، بعدما أصبح استاد القاهرة في أبهى صوره، ومستعدا لاستقبال الحدث الأبرز والأهم والأكبر على مستوى القارة السمراء.

وأشاد أحمد أحمد ورئيس الشركة الراعية للاتحاد الأفريقي، بالأعمال التي يشهدها استاد القاهرة، والتطور السريع والملموس من اللجنة المنظمة، من أجل إنجاز المهمة، وتجهيز الاستاد في وقت سريع للغاية استعدادا لانطلاق البطولة القارية.

وتستضيف مصر بطولة أمم إفريقيا 2019 في الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو المقبل، وستقام مباراة الافتتاح على ستاد القاهرة الدولي بين مصر وزيمبابوي لحساب المجموعة الأولى.

ترشيحاتنا

رسميا .. تأجيل مباراة الأهلى والمقاولون العرب بالدورى الممتاز

تعرف على موقف الأهلي من قرار تأجيل مباراة المقاولون بالدوري

50 يوما إجازة من المباريات.. صدى البلد ينشر تفاصيل الخطة البديلة لـ الأهلي بعد تأجيل مباراة المقاولون

بعد عرض فيلم وثائقي .. 6 معلومات لا تعرفها عن كواليس مسلسل Game of thrones

لوعايز تشتغل في شركات جهاز الخدمة الوطنية للقوات المسلحة..اعرف التفاصيل

ردا على الحساب الفلكي .. دار الإفتاء تعلن موعد عيد الفطر وغرة شهر شوال

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هناكل إيه على الفطار.. سمان مشوي ومحشي فلفل دايت.. والحلو: بلح الشام بالكريمة

إطلالة ناعمة ومكياج جذاب.. درة تتألق فى أحدث جلسة تصوير

بعد عرض فيلم وثائقي .. 6 معلومات لا تعرفها عن كواليس مسلسل Game of thrones