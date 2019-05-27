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رياضة

هزم ديربى كاونتى 2/1.. أحمد المحمدي يصعد بـ أستون فيلا إلى البريميرليج

الإثنين 27/مايو/2019 - 06:27 م
أحمد المحمدي
أحمد المحمدي
حسام الحارتي
صعد نادي أستون فيلا الإنجليزي المحترف ضمن صفوفه المصري أحمد المحمدي إلى الدوري الممتاز الإنجليزي، عقب تغلبه على ديربي كاونتي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب ويمبلي.

أحرز أستون فيلا الهدف الأول في الدقيقة 44 عن طريق اللاعب أنور الغازي فيما تكفل جون ماكجين بإحراز الهدف الثاني في الدقيقة 58 لينهي اللقاء .

ولم يستسلم لاعبو ديربي كاونتي حتى تمكنوا من إحراز الهدف الأول في الدقيقة 81 عن طريق اللاعب جاك ماريوت .

وبهذه النتيجة صعد فريق استون فيلا الدوري الانجليزي الممتاز وتواجد المصري أحمد المحمدي ضمن صفوف الفريق، بالإضافة إلى امتلاك رجل الأعمال المصري ناصف سويسري النسبة العليا من أسهم النادي والتي تعادل قيمة 55 % .

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