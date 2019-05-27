إفطار جماعي وصلاة المغرب داخل كنيسة بالمنوفية.. صور

في مشهد من أفضل مشاهد الوحدة الوطنية نظمت كنيسة مارى جرجس بقرية ابنهس بمركز قويسنا إفطار جماعي داخل الكنيسة، برعاية الأب بنيامين والأب أنطونيوس.



حضر الإفطار اللواء أشرف موافي رئيس مركز ومدينة قويسنا والعشرات من أهالي القرية.



كما أدى المسلمون صلاة المغرب داخل الكنيسة ضاربين أكبر مشهد للوحدة الوطنية بين المسلمين والمسيحيين.

