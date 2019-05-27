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رياضة

تقسيمة قوية وفقرة للتصويبات والعرضيات في مران الأهلي

الإثنين 27/مايو/2019 - 11:09 م
صدى البلد
عبدالحكيم ابوعلم
خصص مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فقرة في مران الفريق الذي أقيم مساء اليوم، للتدريب على العرضيات والتصويبات، واشتملت في بدايتها على جانب بدني، وأشرف على تنفيذ هذه الفقرة؛ سامي قمصان وسبيستيان، المدربان المساعدان، وأليخاندرو خافيير، مخطط الأحمال.

كما شهد مران الأهلي إجراء تقسيمة قوية؛ أشرف عليها مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق، ومحمد يوسف، المدرب العام، وحرص الجهاز الفني على الحديث إلى اللاعبين أكثر من مرة لتنفيذ بعض التعليمات الفنية.

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