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رياضة

المقاتل.. أول تعليق من طارق حامد بعد التتويج بـ الكونفيدرالية

الإثنين 27/مايو/2019 - 11:41 م
طارق حامد
طارق حامد
عمرو ابوبكر
توج الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ببطولة الكونفدرالية الأفريقية، بعد الفوز على منافسه نهضة بركان بركلات الترجيح، في المباراة التي أقيمت على ملعب برج العرب أمس الأحد.

ونشر طارق حامد صورة له على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي وهو يحمل كأس بطولة الكونفدرالية، ووضع عليها تعليقا يوضح مدى حبه للنادي الذي ينتمي له.

ووصف الإعلام المصري اللاعب طارق حامد بالمقاتل، بعد الموقف الذي تعرض له خلال نهائي الكونفدرالية، بعد تغييره الشورت ثلاث مرات بعد إصابته بنزيف وأصر على الاستمرار في المباراة.
المقاتل.. أول تعليق من طارق حامد بعد التتويج بـ الكونفيدرالية

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