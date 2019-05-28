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تعليم

امتحانات أولى ثانوي.. الطلاب يؤدون اليوم امتحان الفيزياء

الثلاثاء 28/مايو/2019 - 12:15 ص
امتحانات اولى ثانوي
امتحانات اولى ثانوي
ياســـمين بدوي
يؤدي اليوم الثلاثاء، طلاب أولى ثانوي، امتحان مادة الفيزياء، وذلك في جميع اللجان الامتحانية الموجودة بكل محافظات الجمهورية.

ومن المقرر أن يمتحن طلاب المدارس الحكومية والخدمات والمنازل والسجون والمستشفيات من 9 صباحا لـ 10:30 صباحا، بينما يؤدي طلاب المدارس الخاصة والمعاهد القومية الامتحان في نفس المادة من 1 ظهرا لــ 2:3 ظ0هرًا.

جدير بالذكر أنه، تعقد امتحانات اولى ثانوي لـ 585,980 طالبا وطالبة في جميع محافظات الجمهورية ، على فترتين الفترة الصباحية وتضم طلاب المدارس الحكومية والخدمات والمنازل والسجون والمستشفيات، إضافة إلى الفترة الثانية لطلاب المدارس الخاصة والمعاهد القومية.

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