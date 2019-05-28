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رياضة

أمير مرتضى يكشف تفاصيل عقد جروس ويؤكد: التجديد مش بفتحة الصدر

الثلاثاء 28/مايو/2019 - 12:56 ص
كريستيان جروس
كريستيان جروس
محمد رشاد
كشف أمير مرتضى منصور المشرف العام على كرة القدم في الزمالك عن بنود تعاقد الفارس الأبيض مع السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم.

وقال أمير مرتضي في تصريحات تليفزيونية إن جروس هو من حدد تاريخ نهاية تعاقده مع الزمالك وهو يعلم تماما موعد نهاية الموسم عقب نهاية بطولة الأمم الأفريقية، ورغم ذلك تمسك بتاريخ نهاية التعاقد في 31 مايو الجاري.

وتابع: "وقتها كان رأيي الشخصي أن نتفاوض معه لمد التعاقد لشهرين لحين انتهاء الموسم ومن ثم الدخول معه في مفاوضات لتجديد تعاقده لموسم آخر، إذا وافق جروس على تجديد تعاقده مع الزمالك ولكن براتب أكبر من المحدد لمنصب المدير الفني لن نوافق على ذلك بـ(فتحة الصدر) لأن فريق الكرة له ميزانية خاصة بكل موسم ولن نقدر على تخطيها".

وأتم أمير مرتضى تصريحاته قائلا: "الاستقرار في الزمالك سيظل مستمرا ولن يرتبط باسم أي مدير فني".

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أمير مرتضى يكشف تفاصيل عقد جروس ويؤكد: التجديد مش بفتحة الصدر

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