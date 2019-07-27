رسميا.. إعلان نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الكليات 2019 غدا

تعقد وزارة التعليم العالي، مؤتمرًا صحفيًا لإعلان نتيجة المرحلة الأولى لتنسيق القبول بالجامعات للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة بالدور الأول لعام ٢٠١٩، وذلك فى تمام الساعة العاشرة والنصف صباح غد، الأحد، الموافق 28 /7 /2019.





وانتهى تنسيق المرحلة الأولى أمس، الجمعة، بعد قرار وزارة التعليم العالي بمد التنسيق ليوم آخر، وإعلان نتيجة المرحلة كاملة، ليعلن من بعدها موعد بدء المرحلة الثانية من التنسيق 2019، حيث يتم تحديد موعدها مع إعلان النتائج.





ومن المقرر أن يتم إعلان موعد بدء المرحلة الثانية من التنسيق 2019 من خلال هذا الرابط: اضغط هنا





جدير بالذكر أن وزارة التعليم العالي فتحت باب تسجيل الرغبات للمرحلة الأولى لــ تنسيق الجامعات 2019 لجميع طلاب الثانوية العامة بشعبها المختلفة، اعتبارًا من الأحد الماضي.





وجاء الحد الأدنى للقبول بالمرحلة الأولى على النحو التالي:

● الشعبة العلمية 398 درجة فأكثر أي بنسبة 97.07% فأكثر

● الشعبة الهندسية 389.5 درجة فأكثر أي بنسبة 95% فأكثر