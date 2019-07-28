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ريهام سعيد عن المشككين في مرضها: يا رب نبقى زي الصين معندناش سوشيال ميديا

الأحد 28/يوليه/2019 - 12:37 ص
ريهام سعيد
ريهام سعيد
حمزة شعيب
علّقت الإعلامية ريهام سعيد على التصريحات المنتشرة عبر مواقع التوصل الاجتماعى بشأن إجرائها عمليات تجميل، وادعائها المرض، قائلة: "يا رب نبقى زي الصين معندناش سوشيال ميديا".

وأضافت ريهام سعيد، في تصريحات تليفزيونية، أنها كانت مريضة، ورغم ذلك لم تعلن عن شيء أو تصرح، وذلك ردًا على من قالوا إنها تسعى لعمل "شو إعلامي".

وتابعت ريهام سعيد: "جالي ميكروب في منطقة مثلث الموت، والأطباء أكدوا لي أن البكتيريا في هذه المنطقة مميتة، طبيبي أكد لي أن الفنانة حورية فرغلي كان عندها ميكروب مشابه في الأنف، لكن حالتي أخطر منها بـ6 مرات، ودخلت في مرحلة انهيار بعد ما عرفت إني هاعمل جراحة لإزالة الأنف، وأجريت 3 عمليات في ثلاثة أسابيع".

وأردفت قائلة "عيب إن الناس تتهمني بإني باعمل شو، ماحدش بيبشر على نفسه بالمرض، الناس مالها بيا هوا أنا طلبت تبرعات منهم لعمليتي؟! ربنا ابتلاني بالمرض عشان بيحبني، والأطباء طالبوني بالسفر إلى الخارج لاستكمال العلاج نتيجة نقص المناعة عندي".

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