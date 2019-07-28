ننشر أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم 28 - 7 - 2019 ..فيديو

استعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على فضائية "dmc"، تقريرًا مُفصلًا عن أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم، الأحد، الموافق 28-7- 2019.
أسعار الخضراوات والفاكهة على النحو التالي:
الطماطم: 4 جنيهات
البطاطس: 5.5 جنيه
البصل: 3.5 جنيه
الخيار: 2.5 جنيه
الملوخية : 3 جنيهات
الكوسة : 8 جنيهات
الباذنجان: 3 جنيهات
الفاصوليا: 13 جنيهًا
البطيخ: 25 جنيهًا
التفاح : 8 جنيهات
الخوخ: 10 جنيهات
مانجو عويس: 30 جنيهًا
أسعار الخضراوات والفاكهة على النحو التالي:
الطماطم: 4 جنيهات
البطاطس: 5.5 جنيه
البصل: 3.5 جنيه
الخيار: 2.5 جنيه
الملوخية : 3 جنيهات
الكوسة : 8 جنيهات
الباذنجان: 3 جنيهات
الفاصوليا: 13 جنيهًا
البطيخ: 25 جنيهًا
التفاح : 8 جنيهات
الخوخ: 10 جنيهات
مانجو عويس: 30 جنيهًا