سيف الدرع يتوج بجائزة الأفضل في مباراة شباب مصر والبرتغال بكأس العالم لليد

انتزع المنتخب الوطنى للشباب لكرة اليد الميدالية البرونزية لبطولة كأس العالم بعد الفوز على حساب البرتغال فى المباراة التى أقيمت بينهما فى إطار لقاءات تحديد المركزين الثالث والرابع.





قدم أبناء الفراعنة أداءً كبيرًا خلال مباريات اليوم أمام البرتغال ونجح فى فرض سيطرة كاملة على المباراة ووصلت النتيجة إلى 10 أهداف كاملة فى الفارق بين مصر والبرتغال .





وحصل سيف الدرع نجم المنتخب الوطنى لكرة اليد للشباب على جائزة أفضل لاعب فى المباراة نتيجة المستويات الفنية المميزة التى قدمها طوال أوقات المباراة .



