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رياضة

سيف الدرع يتوج بجائزة الأفضل في مباراة شباب مصر والبرتغال بكأس العالم لليد

الأحد 28/يوليه/2019 - 03:40 م
منتخب شباب اليد
منتخب شباب اليد
عمرو الحلوانى
انتزع المنتخب الوطنى للشباب لكرة اليد الميدالية البرونزية لبطولة كأس العالم بعد الفوز على حساب البرتغال فى المباراة التى أقيمت بينهما فى إطار لقاءات تحديد المركزين الثالث والرابع.

قدم أبناء الفراعنة أداءً كبيرًا خلال مباريات اليوم أمام البرتغال ونجح فى فرض سيطرة كاملة على المباراة ووصلت النتيجة إلى 10 أهداف كاملة فى الفارق بين مصر والبرتغال .

وحصل سيف الدرع نجم المنتخب الوطنى لكرة اليد للشباب على جائزة أفضل لاعب فى المباراة نتيجة المستويات الفنية المميزة التى قدمها طوال أوقات المباراة .

تضم بعثة المنتخب الوطنى للشباب اللاعبين: عبد الرحمن طه - عبد الرحمن حميد - جلال خورشيد - عبد العزيز ايهاب - شهاب عبد الله - حسن وليد - سيف الدرع - أحمد هشام - أحمد راضى - حازم ممدوح - محسن رمضان - محمد الازهرى - عمر خالد - عمر سامى - خالد وليد - ياسر محمد.

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