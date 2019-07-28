بسبب سؤال مستفز لزوج رانيا علواني.. تامر أمين في مرمى نيران مواقع التواصل الاجتماعي

كان الحوار بين تامر أمين ورانيا علواني ، خلال فقرة تامر وحواء يحتدم أحيانا من جانب تامر الذي يعدد مهام رانيا الكثيرة بين العمل بالطب وعضوية مجلس النواب وعضوية مجلس إدارة النادي الأهلي، ويحاول مثلما قال مداعبا أن "يسخن" زوجها عليها.



ساعد تامر أمين في خطته التي طرحها على سبيل الدعابة، عندما تحدثت رانيا علواني عن زوجها فعددت أفضاله عليها لكنها قالت إنه الآن في البيت يذاكر لأبنها.



هنا توجه تامر أمين بسؤاله الذي فتح عليه فوهة هجوم لم تنطفئ حتى الآن، توجه تامر أمين بسؤاله لزوج السباحة العالمية رانيا علواني قائلا "إحساسك ايه يادكتور هاني وانت معدي في البيت فتلاقي دولاب فيه 48 ميدالية ذهبية و75 نيشان وانت أكتر حاجة عملتها إنك كسبت علي حمادة عشرة طاولة إمبارح على القهوة .. إيه شعورك!".



لم تنتظر رانيا طويلا لتلتقط الحديث من تامر وترد عليه "أقولك حاجة .. هو وقف جنبي في كل نجاحاتي .. وساعدني في كل خطوة على الرغم من رجالة كتير ما تحبش زوجاتها تشتغل"، وطلبت رانيا علواني من تامر أمين الخروج لفاصل "خلينا نخرج لفاصل كدة علشان تشرب حاجة وتهدا". إلى هنا انتهى الحديث عن زوج رانيا علواني، بينما لم ينته على السوشيال ميديا التي لم تفوت الفرصة للهجوم على الإعلامي تامر أمين، من خلال زملائه الإعلاميين أو الجماهير. شريف مدكور امتدح رانيا علواني وزوجها بمنشور على صفحته في فيسبوك قائلا "إنتي فخر لكل سيدات مصر و فخر لينا و انا واثق ان زوجك و كل اسرتك فخورين بيكي"، بينما نشر على صفحته الفيديو الذي تسبب في الأزمة.