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محافظات

حملات لإزالة التعديات على أراضي الدولة بمحافظتي الغربية والبحر الأحمر

الأحد 28/يوليه/2019 - 09:05 م
إزالة التعديات
إزالة التعديات
أ ش أ
نفذت محافظتا الغربية والبحر الأحمر حملات لإزالة التعديات على أراضي الدولة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب.

في محافظ الغربية ، أكد المحافظ هشام السعيد على استمرار موجات الإزالة التي تطلقها الحكومة لاسترداد الأراضي المتعدى عليها، مشددا على أنه لا تهاون في حق الدولة والشعب وتطبيق القانون.

وأسفرت الحملات عن إزالة 49 حالة تعد على أملاك الدولة بمساحة 4 آلاف و23 مترا مربعا تابعة لأملاك الأوقاف، والسكك الحديدية، والري، وأملاك الدولة، وذلك على مستوى مراكز قطور، وبسيون، والمحلة الكبرى.

وفي محافظة البحر الأحمر، تمكنت الأجهزة الأمنية بالمحافظة بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمدينة الغردقة من إزالة 9 حالات تعد على أملاك الدولة بمدينة الغردقة بمساحة 5 آلاف متر.

ووجه محافظ البحرالاحمر أحمد عبدالله باستمرار أعمال الرصد لأى حالات تعد جديدة وتنفيذ قرارات الإزالة الصادرة ضد كل المخالفين.

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