أمير مرتضى: سنحتفظ بحقنا في كهربا.. قدمنا شكوى للجبلاية والفيفا

أكد أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة بنادى الزمالك، أن النادي سوف يحتفظ بحقه في محمود عبد المنعم كهربا المنضم حديثا لفريق ديسبورتيفو أفيش البرتغالي.



وقال أمير مرتضى منصور في تصريحاته لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر فضائية "صدى البلد": قدمنا شكوى للجبلاية وللفيفا لنحفظ حقنا في كهربا.



وأردف أمير مرتضى منصور: سوف نقيد اللاعب بالموسم الجديد، وسوف نتخذ كل الإجراءات التي تحفظ للنادي حقه.



وتابع أمير مرتضى منصور: من سيقحم اسم الأهلي بيننا وبينه لا نريده في النادي من الأساس.

