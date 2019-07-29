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مفيش دموع تاني من البصل.. معلومات غريبة عن استخدامات الميكروويف

الإثنين 29/يوليه/2019 - 01:14 م
صدى البلد
مريم صليب
تفضل النساء جهاز  الميكروويف لأنه يوفر عليها الطهي بعض الأيام وتكتفي بتسخين الطعام فيه، أو استخدامه لتسوية الطعام بشكل متوسط ووضعه في الثلاجة فإنه يوفر عليها عناء طبخ اكلة جديدة. 

نشر موقع lolwot عدة استخدامات للميكروويف قد لا تعلميها من قبل:

وداعا للدموع أثناء تقطيع البصل
يمكنك استخدام الميكروويف في تقطيع البصل دون عناء الدموع والبكاء، فقط ضعي البصل في الميكروويف لمدة 30 ثانية وإخراجها لتقطيعها دون دموع.

تنظيف الميكرويف بشكل آمن
بعد الاستخدام اليومي للميكرويف من تسخين للطعام والمشروبات عليك تنظيفه للحفاظ على كفاءته في العمل، عليك وضع كوب من الماء الممزوج بالخل لمدة خمس دقائق داخله ثم اخرجي الكوب بعدها وقومي بتنظيف الميكرويف بقطعة قماش جافة.

تخفيف الآلام
إذا كنت تعاني من آلام في أحد المفاصل وليس بإمكانك الحصول على مياه ساخنة يمكنك تسخين مياه في الميكرويف ووضعها على فوطة حتى تصبح دافئة وتضعها على جسمك.

العصائر
إذا كنت تريد الحصول على عصير برتقال أو ليمون بسرعة والثمرة التي تستخدمها صعبة العصر يمكنك تسخينها لمدة 30 ثانية.

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