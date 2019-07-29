برلمانى: لا خطوط حمراء بين السيسي والشباب فى جلسة أسأل الرئيس

وجه النائب حسين أبو جاد عضو مجلس النواب والأمين المساعد للشئون البرلمانية بحزب مستقبل وطن تحية للمسئولين بمؤسسة الرئاسة عن موقع "أسأل الرئيس" فى تلقى أسئلة الشباب لطرحها على الرئيس عبد الفتاح السيسى فى المؤتمر السابع للشباب الذى ينعقد غدا ولمدة يومين ولأول مرة بالعاصمة الإدارية الجديدة.



وتوقع " أبو جاد " فى بيان له أصدره اليوم أن تكون جلسة " أسأل الرئيس " واحدة من أهم وأخطر الجلسات التى سوف يشهدها هذا المؤتمر لأنها سوف تؤكد على الدور المحورى الذى بمقدور الشباب أن يضطلع به فى البناء والتنمية بشجاعة وثقة وطرح مقترحات إيجابية وسليمة حول القضايا التى يناقشونها خاصة أنه لا توجد خطوط حمراء بشأن تساؤلات الشباب للرئيس السيسى وهو ما يؤكد حرص الرئيس السيسى على ممارسة الشباب المصري للديمقراطية والحرية فى أروع صورها وبكل حرية.



وقال النائب حسين ابو جاد إن الرئيس السيسى يحرص دائما على نشر رسالة قوية مفادها أنه يدعم وبلا حدود جهود الشباب وحثه على المزيد من المشاركة من خلال بناء جسور التواصل والحوار بينه وبين كل من صناع القرار والقطاع الخاص والحكومة ومنظمات المجتمع المدنى، وتحفيز طاقاتهم وتطوير قدراتهم على الابتكار وإطلاق ملكة المبادرة وتتيح أمامهم المجال ليصبحوا عناصر فاعلة فى بناء مجتمعاتهم وليمدوا جسورا من الثقة المتبادلة بين بعضهم البعض ويساهمون بفاعلية فى تطوير وتحديث مجتمعاتهم.



وأشار إلى أن الرئيس السيسى كسب الرهان مع الشباب المصرى الذى كان على مستوى المسئولية وتقدم الصفوف فى مواجهة جميع التحديات والمخاطر والمؤامرات الداخلية والخارجية التى تواجه الدولة المصرية وفى مقدمتها ظاهرة الإرهاب الأسود.

