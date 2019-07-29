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حوادث

مصادرة منشطات جنسية ودقيق وأعلاف حيوانية في حملة تموينية بالغربية

الإثنين 29/يوليه/2019 - 04:37 م
صورة أرشيفية - منشطات
صورة أرشيفية - منشطات
أحمد على
تمكنت مباحث التموين بالغربية من ضبط كميات كبيرة من المواد التموينية قبل بيعها في السوق السوداء، بجانب منشطات جنسية وأعلاف حيوانيه وذلك فى إطار خطة مديرية الأمن لإحكام التواجد الشرطي ومواجهة الخارجين على القانون على مستوي المحافظة.

كان اللواء محمود حمزة، مدير أمن الغربية تلقي إخطارا من العميد محمد عتمان مدير مباحث التموين بالغربية، يفيد بتمكن ضباط مباحث التموين وقوات من الشرطة السرية والنظامية من ضبط طن دقيق بلدي مدعم من قبل الدولة، و500 كيلو جرام أعلاف حيوانية مجهولة المصدر.

كما تضمنت المضبوطات، 410 عبوات منشطات جنسية غير مسجلة بوزارة الصحة، و188عبوة مواد غذائية منتهية الصلاحية، و7 اسطوانات بوتاجاز، وتم تحرير عدة محاضر لبيع السجائر بأسعار بأزيد من السعر المقرر، وإنتاج خبز ناقص الوزن في عدد من المخابز.

وشملت الحملة المرور على المحلات والأسواق وتم تحرير 40 قضية عدم حمل شهادة صحية للمشتغلين في إنتاج وتداول المواد الغذائية، و7 قضايا عدم إعلان سعر، وقضية إدارة مخبز بدون ترخيص، و2 قضية إنتاج خبز مخالف للمواصفات، وقضية استخدام أكياس سوداء.

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