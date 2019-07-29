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رياضة

رسميًا.. سموحة يضم محمد نادي من الجونة

الإثنين 29/يوليه/2019 - 04:37 م
صدى البلد
عبدالله هشام
نجح مجلس إدارة نادي سموحة السكندري برئاسة فرج عامر في ضم اللاعب محمد نادي قادما من نادي الجونة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وغرد فرج عامر عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: محمد نادي نجم نادي الجونة لاعبا في نادي سموحة.. أتوقع له مستقبل مبهر في سموحة تحت قيادة الكابتن حسام والكابتن إبراهيم حسن.

جدير بالذكر أن فريق سموحة أنهى الموسم الماضي محتلا المركز الثاني عشر في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 38 نقطة.

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