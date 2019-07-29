سيدفن بالبقيع.. وفاة أول حاج من أبناء الدقهلية بالأراضي المقدسة

أعلن الدكتور كمال شاروبيم، محافظ الدقهلية، وفاة أول حاج من حجاج بعثة الجمعيات الأهلية بالدقهلية اليوم، الإثنين، وهو "علاء الدين جاد جاد الغرباوى"، من قرية ميت خميس مركز المنصورة، والبالغ 58 عامًا.





وأضاف محافظ الدقهلية، أن المُتوفى كان مريضًا بـ فشل كبدي وكلوي، وسيُدفن اليوم، الإثنين، بعد صلاة المغرب بالبقيع بالمملكة العربية السعودية بعد أن وافقت زوجته على دفنه وهي مرافقة له في رحلة الحج.





وقدم محافظ الدقهلية، العزاء لأسرته، داعيًا له بالرحمة والمغفرة في تلك الأيام المباركة، مشيرًا إلى أنه كان محتجزًا بالمستشفى بمكة المكرمة منذ ٣ أيام.





من جانبه، نعى المحاسب السيد عبد الفتاح يوسف، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالدقهلية، الفقيد سائلًا المولى عز وجل، أن يتغمده بواسع رحمته.