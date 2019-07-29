مسؤلو قطاع الأعمال العام يتجولون في محلج الفيوم المطور

تجول مسئولو وزارة قطاع الأعمال العام داخل محلج الفيوم المطور، بحضور اللواء عصام سعد محافظ الفيوم، ومزارعي القطن في الفيوم وبنى سويف، للإطلاع على أحدث الماكينات والتقنيات المستخدمة في عملية حليج الأقطان.



ويعد المحلج الجديد التابع لشركة مصر لحليج الأقطان التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، أول المحالج المطورة ضمن خطة لتحديث 11 محلجا بطاقة إنتاجية حوالي ثلاثة أضعاف الطاقة الحالية لعدد 25 محلجا.



وزارت الوزارة أحد مراكز استلام القطن في المنظومة الجديدة والتابع لشركة مصر لحليج الأقطان بالقرب من محلج الفيوم المطور.



وعقدت الوزارة مؤتمرا مع مزارعي القطن في الفيوم وبنى سويف بمقر محلج الفيوم المطور، استعرضت خلاله ملامح النظام الجديد لتداول القطن والذي يبدأ تنفيذه تجريبيا موسم 2019 في المحافظتين.



واستمعت إلى استفسارات السادة التجار والمزارعين بشأن النظام الجديد لتداول القطن، وقام سيادته بالرد على كافة التساؤلات.