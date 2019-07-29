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قومي المرأة يطرق الأبواب لمناهضة ختان الإناث في كفر الشيخ

الإثنين 29/يوليه/2019 - 07:20 م
مناهضة ختان الإناث
مناهضة ختان الإناث في كفر الشيخ
محمود زيدان
بدأ فرع المجلس القومى للمرأة بكفرالشيخ، اليوم الاثنين، في تنفيذ أولى فعاليات حملة طرق الأبواب التى تستمر لمدة 3 أيام، فى إطار جهود حملة "احميها من الختان" التى أطلقتها اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث برئاسة مشتركة بين المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة. 

وزار فرع المجلس تحت إشراف الدكتورة هدى الطنبارى، مقررة فرع المجلس مدينة بيلا وقري الكراكات والكوم الطويل وإبشان والعالمية بمركز بيلا ومدينة الحامول وقري تفتيش أبو سكين وغرب تيرة وكوم الحجر والبنا والأبعادية بمركز الحامول، مدينة البرلس وقري الحماد والربع وبرج البرلس والساحل البحري والساحل القبلي بمركز البرلس. 

كما شملت حملة طرق الأبواب، مدينة الرياض وقري البشاير والحصفة والعباسية والمثلث والوزارية بمركز الرياض، واستهدفت الحملة 8602 سيدة و7203 رجال و10119 طفلًا ليكون الإجمالي 25924 مواطنًا ومواطنة.

و على هامش الحملة، عُقدت ندوة بالتعاون مع مجلس مدينة بيلا، حول مناهضة ختان الإناث، بقاعة مجلس المدينة، وتطرقت الندوة إلى مفهوم ختان الإناث والتعريف بالرسائل الإعلامية لحملة احميها من الختان وشرح مفصل لكل رسالة والأضرار الجسدية والنفسية التى تحدث للفتاة عند إجراء عملية الختان.
قومي المرأة يطرق الأبواب لمناهضة ختان الإناث في كفر الشيخ
قومي المرأة يطرق الأبواب لمناهضة ختان الإناث في كفر الشيخ
قومي المرأة يطرق الأبواب لمناهضة ختان الإناث في كفر الشيخ
قومي المرأة يطرق الأبواب لمناهضة ختان الإناث في كفر الشيخ
قومي المرأة يطرق الأبواب لمناهضة ختان الإناث في كفر الشيخ

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