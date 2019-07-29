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فن

كدة باي لـ نوال الزغبي يتخطى 4 ملايين مشاهدة.. فيديو

الإثنين 29/يوليه/2019 - 09:51 م
نوال الزغبي
نوال الزغبي
سعيد فراج
حققت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي نجاحا كبيرا بعد يوم من طرح أحدث كليباتها الذي يضم ٣ أغنيات دفعة واحدة معًا، 4 ملايين و135 ألف مشاهدة بعد طرحه عبر القناة الرسمية لشركة روتانا عبر يوتيوب، يوم الخميس 18 يوليو.

وتقدم نوال الزغبي خلال الكليب ثلاث أغنيات "كده باي، جوه قلبه، صبح صبح"، وهي أكثر الأغنيات انتشارا من ألبومها الجديد "كده باي".

كانت نوال الزغبي صورت الكليب في ولاية جورجيا الأمريكية وتفرغت من بعدها لحفلاتها الغنائية في لبنان وسوريا.

وعلى صعيد آخر، تستعد نوال لحفلتها الغنائية في العاصمة السورية دمشق التي ستحييها مع الفنان زياد برجي يوم 20 يوليو الجاري.

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