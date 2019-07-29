موجز الرياضة.. الخطيب يحسم قائمة أفريقيا.. صفقات الزمالك وبيراميدز.. مفاجأة كلوب لـ محمد صلاح

نشر "صدى البلد" على مدار اليوم مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية.

ويقدم موقع "صدى البلد" أبرز الأخبار الرياضية اليوم الاثنين الموافق 29 - 7 - 2019، ومن أبرزها..

شاهد.. محمد صلاح يؤدي مناسك العمرة

ظهر محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، في صورة متداولة على مواقع التواصل وهو يؤدي مناسك العمرة... لمطالعة التفاصيل اضغط هنا.

بعد تعثر انتقاله للزمالك.. شرط وحيد من الإسماعيلي للموافقة على عودة محمد عواد





كشف سعفان الصغير مدرب حراس مرمى فريق الإسماعيلي عن رأيه في عودة محمد عواد حارس مرمى الفريق مرة أخرى للإسماعيلى عقب أزمته الأخيرة مع النادي و تغيبه عن المران... لمطالعة التفاصيل اضغط هنا .





جلسة الخطيب حاسمة.. الأهلي يستقر على قيد 24 لاعبا في القائمة الأفريقية.. تعرف عليهم





استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي علي 24 لاعبًا لقيدهم في القائمة المحلية وبالتالي القارية استعدادًا للمشاركة في النسخة الجديدة... لمطالعة التفاصيل اضغط هنا.





يورجن كلوب يفجر مفاجأة حول مشاركة محمد صلاح أمام مانشستر سيتي





فجر يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، مفاجأة قوية حول احتمالية مشاركة المصري محمد صلاح في مباراة ليفربول ومانشستر سيتي... لمطالعة التفاصيل اضغط هنا.

صفقة جديدة للأبيض ..الزمالك يحصل على توقيع لاعب دجلة





نجح مسؤولو نادي الزمالك في الحصول على توقيع محمد عبد العاطي لاعب فريق وادي دجلة خلال الميركاتو الصيفي الجاري... لمطالعة التفاصيل اضغط هنا.

خطفه من الزمالك.. بيراميدز يتعاقد مع محمد عطوة من الرائد السعودي





أتم نادي بيراميدز التعاقد مع الثنائي محمود حمادة، لاعب فريق الكرة الأول بنادي الإنتاج الحربي، ومحمد عطوة، لاعب فريق الرائد السعودي السابق... لمطالعة التفاصيل اضغط هنا.

رسالة من محمد الشناوي لمجلس إدارة الأهلي والجماهير



