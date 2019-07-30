ارتفاع عدد قتلى مجزرة سجن البرازيل إلى 57 شخصا

ارتفع عدد قتلى المواجهات التي وقعت داخل سجن، شمال البرازيل، إلى 57 شخصًا، وذلك حسبما أعلنت السلطات المحلية.



وأوضحت السلطات البرازيلية أن الأحداث وقعت في التاميرا بولاية بارا شمالي البلاد، حيث تم قطع رؤوس 16 سجينا، بينما مات الباقون خنقا.



كما أضرم السجناء النار في جزء من السجن البرازيلي، ومنعوا السلطات من دخول أجزاء من المنشأة.



وقالت متحدثة باسم مصلحة السجون في بارا لوكالة "فرانس برس": "إنها مواجهة بين أفراد في عصابات متنافسة"، موضحة أنه تم احتجاز حارسين قبل أن يتم الإفراج عنهما.



وكانت السلطات البرازيلية قد عثرت على ما لا يقل عن 40 سجينا مخنوقين، في أواخر مايو، في سجن بمدينة ماناوس.