منة جلال فتاة فقيرة في حواديت الشانزليزيه

تشارك الفنانة منة جلال في مسلسل "حواديت الشانزليزيه" للنجم إياد نصار، والمنتظر عرضه على إحدى القنوات الفضائية- التي لم تحدد إلى الآن- في نهاية 2019.





وأكدت منة جلال في بيان صحفي، أنها دخلت بلاتوه التصوير منذ عدة أيام، مشيرة إلى أنها تقدم شخصيه تدعي "نعمة" وهي فتاة فقيرة تمر بعده أزمات وتعمل في تياترو لكي تسعي لمحاولة بناء مستقبلها خلال الفترة الزمنية التي تعد في حقبه الخمسينات في القرت الماضي وذلك في إطار العادات والتقاليد ومواجهة صعوبات الحياه وغيرها من الأحداث الذي سترونها أثناء المشاهدة.





وأشارت منة جلال، إلى أن مسلسل "حواديت الشانزليزيه" ينتمي إلى نوعية الـ 45 حلقه وتدور الأحداث حول الصورة العامة للحياه خلال الحقبة الزمنية في الخمسينات من القرن الماضي وجمال شوارع مصر وشعبها وذلك بخلاف التنوع في الأطياف من قصور وبشوات وفتيات الليل وغيرها.





وأضافت منة جلال أنها سعيدة بتقديم هذا الدور وسط كوكبة ونخبة من النجوم مع مراعاة الإمتنان بأن يعجب جميع الجهات الإعلامية والصحفيه والجمهور.





مسلسل "حواديت الشانزليزيه" بطولة: إياد نصار، مى سليم، داليا مصطفى، إنجى المقدم، إدوارد، عايدة رياض، فريدة سيف النصر، أمانى كمال، سارة عادل، هاجر الشرنوبى، منة جلال، جينا سليم ومن تأليف أيمن سليم ونهى سعيد، وتدور أحداثه فى فترة الخمسينيات والحياة الاجتماعية فى هذه الحقبة الزمنية.



