شريف مدكور يكشف تفاصيل جديدة حول مرضه: شعري بدأ يتساقط.. فيديو

نشر الإعلامي شريف مدكور، مقطع فيديو قصير عبر حسابه على فيس بوك، أعلن من خلاله تفاصيل جديدة حول رحلة علاجه من مرض السرطان، وبدء تلقيه العلاج بالكيماوي.





في بداية الفيديو، قال شريف مدكور إنه يتلقى العلاج الكيماوي في إحدى العيادات الخاصة بشارع التحرير.





ووجه شريف مدكور نصيحة لمن يتلقون علاج الكيماوي بأخذ نوع من الدواء (وضحه في الفيديو) لمنع الترجيع (القيء) بعد جلسة الكيماوي، مشيرًا إلى أن تكلفة هذا الدواء غالية، لكنه يقلل الشعور بالتعب بعد الجلسة.





وأكد شريف مدكور أن شعره بدأ يتساقط، بنسبة وصلت إلى 25%، مشيرًا إلى أنه لا بد من حلق الشعر بماكينة كهربائية قبل أن يتساقط حتى لا يشعر المريض بالرهبة أثناء التساقط، لافتًا إلى أنه يستخدم نوعا غالي الثمن من الشامبو يقوي جذور الشعر ويقلل من تساقطه.





وكان شريف مدكور، قد خضع لعملية استئصال ورم بمقدار 3 سم، في شهر مايو الماضي، وذلك بعد اكتشافه الإصابة بسرطان القولون، وظل محجوزًا داخل المستشفى بعد إجراء العملية الجراحية، وخرج بعدها وعاد مجددًا إلى برنامجه.



