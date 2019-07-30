محمد عساف يقترب من حاجز الـ 12 مليون مشاهدة بـ أغنية بصراحة

تخطت أغنية "بصراحة" للفنان محمد عساف حاجز الـ11 مليون مشاهدة عبر يوتيوب، بعد طرح الأغنية في 5 يونيو الماضي، بالتزامن مع الاحتفال بعيد الفطر المبارك.





أغنية "بصراحة" لـ محمد عساف، حققت 11 مليونا و806 آلاف مشاهدة، مفتربة من المليون الـ 12، بعد ما يقرب من شهرين على طرحها على يوتيوب.





أغنية "بصراحة" لـ محمد عساف، من كلمات: رامي العبودي، ألحان: علي صابر، وتوزيع: عثمان عبود.



