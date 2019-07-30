بغداد بونجاح على رادار موناكو الفرنسي

دخل بغداد بونجاح مهاجم السد القطري ومنتخب الجزائر دائرة اهتمام موناكو الفرنسي للتعاقد معه خلال الميركاتو الصيفي



يأتي ذلك بعد تألق اللاعب مع منتخب بلاده في بطولة أمم أفريقيا مصر 2019 وقيادة محاربي الصحراء للتتويج بالبطولة بإحرازه هدف الفوز في النهائي امام السنغال



وأوردت مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية المتخصصة عبر موقعها الإلكتروني، أن موناكو وضع بونجاح في دائرة اهتمامه "بعدما أثار إعجابه الأداء الذي قدمه اللاعب في كأس الأمم الإفريقية"



وأفادت المجلة الفرنسية بأن المدرب البرتغالي لموناكو ليوناردو جارديم، يبدي إعجابه بقدرة بونجاح "على التأقلم في دور رأس حربة منفرد أو كمهاجم إلى جانب زميل آخر"، مقدرة "القيمة السوقية" لـ بونجاح المرتبط مع السد بعقد حتى 2024، بنحو 15 مليون يورو.



ولقي بونجاح خلال كأس الأمم الإفريقية إشادة مدربه جمال بلماضي الذي قال عنه: "اخترت بونجاح لأنه يعمل كثيرا. هو الأصل في كل أهدافنا (في البطولة)، وسجل في التصفيات"، معتبرا أنه "هو أحد أفضل الهدافين في العالم، هو هداف لا يقارن، يقوم بعمل هائل. إضاعته ركلة جزاء ضد ساحل العاج (في ربع النهائي) لا تثير قلقي".



وانضم بونجاح إلى السد عام 2015 بعقد ثابت، قادما من النجم الساحلي التونسي، وظهر في الدوري القطري كـ ماكينة أهداف لا تستكين، لا سيما في موسم 2018-2019 حيث سجل 39 هدفا في الدوري المحلي، وساهم في عودة السد إلى عرش الدوري القطري للمرة الأولى منذ 6 أعوام.



وفي الموسم الماضي، طبع في الذاكرة تسجيله 7 أهداف من أصل 10 هز بها فريقه شباك مرمى العربي في أغسطس 2018.



كما توج هدافا لمسابقة دوري أبطال آسيا لعام 2018 مع 13 هدفا.