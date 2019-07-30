لماذا غابت نرمين الفقي عن عزاء فاروق الفيشاوي ؟

كشفت الفنانة نرمين الفقي عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، عن سر غيابها عن عزاء الراحل فاروق الفيشاوي الذي أقيم مساء أمس الأول في مسجد الشرطة بالشيخ زايد.





وأجابت نرمين الفقي عن سؤال كتبه أحد متابعيا على حسابها: "هو ليه إنتي ما روحتيش تعزي عائلة فاروق الفيشاوي؟»، لترد الفنانة "لأني للأسف في الخارج قبل معرفتي بالخبر الحزين، الله يرحمه ويغفر له لأنه من أجمل الأصدقاء للأسف بقت عملة نادرة".





كانت نيرمين الفقي شاركت في مسلسل "أبو العروسة" من تأليف هاني كمال وإخراج كمال منصور، بطولة رانيا فريد شوقي وسيد رجب وسوسن بدر ونرمين الفقي ومدحت صالح وميدو عادل ومحمود حجازي وكارولين.





وينتمي المسلسل إلى نوعية الـ60 حلقة وينتمي إلى الدراما الاجتماعية، التي تجمع شمل الأسرة نحو شاشة التليفزيون بعد اختفاء تلك النوعية من المسلسلات لسنوات طويلة سيطرت خلالها الأعمال، التي تتناول العنف وعددا كبيرا من الظواهر السلبية التي تأثر بها المجتمع.





ويتناول العمل مشكلات داخل الأسرة بين الآباء والأبناء، نظرا لاختلاف الأجيال والتطور الكبير الذي يطرأ على المجتمع، ويركز العمل على الطبقة المتوسطة والتحولات التي أصابتها.