اقتصادي: انخفاض معدل التضخم بنسبة كبيرة خلال الأشهر الماضية.. فيديو

قال الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، إن معدل التضخم أو الرقم القياسي للأسعار من المفترض أن يقوم بحساب درجة الارتفاعات في عدد من أسعار السلع والخدمات، لكنه انخفض بشكل كبير لأدنى مستوى منذ 4 سنوات.



وأضاف الدكتور هشام إبراهيم، في مداخلة هاتفية له ببرنامج "8 الصبح"، اليوم، الثلاثاء، أنه مع بداية برنامج الإصلاح الاقتصادي واتخاذ الحكومة عددا من الخطوات الاقتصادية في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي ارتفع التضخم بمعدلات كبيرة، حتى اقترب من مستوى 35% خلال 3 سنوات ونصف السنة.



ولفت الدكتور هشام إبراهيم إلى أن معدل التضخم تباعا بدأ ينخفض، لافتا إلى أنه مع كل الخطوات الإضافية في برنامج الإصلاح الاقتصادي كان يعاود الارتفاع مرة أخرى، ومن ثم يعاود الانخفاض خلال شهرين أو ثلاثة أشهر.



وأكد الدكتور هشام إبراهيم أن هذا العام الأمر مختلف نسبيا فيما يتعلق بالتضخم، فعلى الرغم من اتخاذ خطوة أخيرة في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي في تحريك أسعار المشتقات البترولية وتحريك أسعار الكهرباء، إلا أن الارتفاعات في الأسعار غير واضحة، منوها بأن التحسن الذي شهده الجنيه المصري أمام الدولار ساهم في عدم الارتفاع في زيادة أسعار السلع والمنتجات، وبالتالي معدل التضخم خلال الأشهر الماضية انخفض بنسب كبيرة.

