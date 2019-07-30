ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

اقتصادي: انخفاض معدل التضخم بنسبة كبيرة خلال الأشهر الماضية.. فيديو

الثلاثاء 30/يوليه/2019 - 10:08 ص
صدى البلد
مي محمد
قال الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، إن معدل التضخم أو الرقم القياسي للأسعار من المفترض أن يقوم بحساب درجة الارتفاعات في عدد من أسعار السلع والخدمات، لكنه انخفض بشكل كبير لأدنى مستوى منذ 4 سنوات.

وأضاف الدكتور هشام إبراهيم، في مداخلة هاتفية له ببرنامج "8 الصبح"، اليوم، الثلاثاء، أنه مع بداية برنامج الإصلاح الاقتصادي واتخاذ الحكومة عددا من الخطوات الاقتصادية في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي ارتفع التضخم بمعدلات كبيرة، حتى اقترب من مستوى 35% خلال 3 سنوات ونصف السنة.

ولفت الدكتور هشام إبراهيم إلى أن معدل التضخم تباعا بدأ ينخفض، لافتا إلى أنه مع كل الخطوات الإضافية في برنامج الإصلاح الاقتصادي كان يعاود الارتفاع مرة أخرى، ومن ثم يعاود الانخفاض خلال شهرين أو ثلاثة أشهر.

وأكد الدكتور هشام إبراهيم أن هذا العام الأمر مختلف نسبيا فيما يتعلق بالتضخم، فعلى الرغم من اتخاذ خطوة أخيرة في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي في تحريك أسعار المشتقات البترولية وتحريك أسعار الكهرباء، إلا أن الارتفاعات في الأسعار غير واضحة، منوها بأن التحسن الذي شهده الجنيه المصري أمام الدولار ساهم في عدم الارتفاع في زيادة أسعار السلع والمنتجات، وبالتالي معدل التضخم خلال الأشهر الماضية انخفض بنسب كبيرة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

خبير اقتصادى: رفع الدعم على أسعار الوقود لن يؤثر على معدل التضخم.. فيديو

إنفوجراف.. إشادات دولية بتراجع معدل التضخم السنوي في مصر لأدنى مستوى منذ 4 أعوام

ترشيحاتنا

رد ناري من الإسماعيلي على تهديد محمد عواد

يجدد كل 3 سنوات.. مقترح برلماني بشأن الحد الأدنى للأجور

الرياضة ليلا.. بلاغ من الأهلي للنائب العام ضد تجاوزات رئيس الزمالك.. واستقبال بالطبل البلدي والمزمار والورود لـ أبطال اليد والدراجات

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 30 -7- 2019 والقنوات الناقلة

بشرى للعاملين بالقطاع الخاص.. اتجاه لإقرار حد أدنى للأجور بواقع 2000 جنيه شهريا.. والبرلمان يعلن موعد إصدار القانون

الأهلي يرفع عقوبات الخروج الأفريقي بعد الفوز بالقمة وحسم لقب الدوري

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وصول مصطفى كامل وحلمي عبد الباقي وطارق الشيخ مقر انتخابات الموسيقيين

عاش هنا يوثق تحول سعد أردش من عامل بالسكة الحديد لنجم فى سماء المسرح.. وكواليس تسببه فى نجومية سعيد صالح ومحمد صبحي وأحمد زكي بـ هاللو شلبي

بفستان أبيض.. روجينا تشعل إنستجرام بإطلالة جريئة على الشاطئ