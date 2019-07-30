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حوادث

أشهر تجار مخدرات بالقليوبية..سقوط البوب وقشطه وشقاوة

الثلاثاء 30/يوليه/2019 - 11:02 ص
ضبط متهمين
ضبط متهمين
إبراهيم الهوارى
ألقت مباحث مكتب المخدرات بمديرية أمن القليوبية القبض على أشهر 3 تجار مخدرات في القليوبية "البوب" وقشطة "و"شقاوة " خلال حملة شنتها الأجهزة الأمنية على البؤر الإجرامية في طوخ والخانكة وكفر شكر.

وكانت تعليمات اللواء طارق العجيزى مدير أمن القليوبية لضباط المباحث الجنائية، تقضى بشن حملات مكثفة على البؤر الإجرامية لضبط تجار المخدرات والخارجين على القانون وتجار السلاح فقامت حملة اسفرت عن تمكن ضباط وحدة مباحث مركز القناطر الخيرية من ضبط عبد ربة ح ع وشهرته " البوب " والمطلوب ضبطة واحضاره في قضية سرقة.

وضبط بحوزته سلاح نارى فرد خرطوش محلي وطلقة من ذات العيار وكميه من مسحوق الهيروين المخدر تزن حوالى 120 جرام ومبلغ مالى 230 جنيه وهاتف محمول بقصد الاتجار والسلاح النارى لحماية تجارته .

تمكن ضباط وحدة مباحث مركز قليوب من ضبط محمد ح س وشهرته "محمد قشطة " عاطل وبحوزته سلاح نارى فرد خرطوش محلي و 3 طلقة من ذات العيار وكميه من مسحوق الهيروين المخدر تزن 90 جرام ومبلغ 290 جنيه وهاتف محمول بقصد الاتجار والسلاح النارى لحماية تجارته وضبط نور الدين ا ن وشهرته " شقاوة " عاطل وبحوزته عدد ( 20 ) قرص مخدر وهاتف محمول بقصد الاتجار واخطرت النيابة فتولت التحقيق.

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