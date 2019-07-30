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أخبار العالم

حبس قيادي فى الداخلية ابتز وافدا سوريا.. ماذا حدث فى الكويت ؟

الثلاثاء 30/يوليه/2019 - 10:55 ص
سمر صالح
ذكرت صحيفة "الراي" الكويتية اليوم الثلاثاء أن النيابة العامة الكويتية، أمرت باستمرار حجز قيادي في وزارة الداخلية على ذمة التحقيق في قضية ابتزاز وافد سوري.

وأوضحت الصحيفة أن النيابة العامة سبق أن كشفت على أرصدة المتهمين في جميع البنوك الكويتية، وتمت مواجهتهم بأقوال الوافد السوري الذي وجه لهم الاتهام بابتزازه.

وتتلخص الواقعة في ما توصلت إليه تحريات المباحث بأن مقيمًا سوريًا كان موقوفًا بتهمة إدارة شركة وهمية والمتاجرة بالإقامات والعمالة السائبة كان وراء الإيقاع بالضابط وشريكه، بعدما ضاق ذرعًا بابتزازهما، خصوصًا بعدما أخرجاه من محبسه مقابل 10 آلاف دينار دفعها لهما.

وبحسب التحريات فإن السوري قام بإبلاغ كفيلة الكويتي الذي بدوره تقدم ببلاغ رسمي إلى رجال الادارة العامة للمباحث الجنائية، وذلك في المرة الثالثة التي حاول فيها الضابط وشريكه مساومته لدفع مبالغ جديدة.

اقرأ المزيد على موقع صحيفة "الراي" الكويتية.

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