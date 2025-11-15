قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
منع الحجز والدخول.. لميس الحديدي تكشف آداب زيارة المتحف المصري الكبير
سقط من الحنطور.. وفاة مرشد سياحى بالأقصر أثناء اصطحابه مجموعة من السائحين
ضريبة جديدة على المنازل مرتفعة القيمة لزيادة حصيلة الموازنة البريطانية
حماقي يتألق بحفل ضخم في الجلالة.. والجمهور يحتفل بعيد ميلاده| صور
دراسة: انبعاثات الوقود الأحفوري في العالم تسجل رقما قياسيا جديدا في 2025
أسماء جلال تعترف لأبلة فاهيتا: كان فيه قمل في شعري
كوب 30 يبحث للمرة الأولى المخاطر البيئية لاستخراج المعادن الحاسمة في التحول الأخضر
مصر قضت على العشوائيات .. تعليق قوي من أحمد موسى | بث مباشر
بعد 72 ساعة من جولة محافظ الإسكندرية.. تركيب إشارة مرورية جديدة بالفلكي
منتجو الدواجن: نستهلك 4.5 مليون دجاجة يوميا.. ومحدش يشتري البيض بأكتر من 120 جنيه
رئيس هيئة قناة السويس: 9% تحسن في أعداد السفن خلال النصف الأول من نوفمبر2025
استعدادا للدوري.. الاتحاد السكندري يفوز على فاركو 2-1
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

أسامة ربيع: ندرس بحث إجراء اختبار إبحار على غرار CMA لجذب بقية السفن وخطوط الملاحة

أسامة ربيع
أسامة ربيع
محمد البدوي

أجاب الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، على سؤال الإعلامية لميس الحديدي حول ما إذا كان قد تم الاتفاق مع مجموعة ميرسك العالمية على عودة الإبحار الكامل في قناة السويس، قائلاً إنه جرى عقد اجتماعات معهم، وإنهم مقتنعون بضرورة العودة، وجميع الخطوط الملاحية لديها القناعة نفسها، لكن هناك مراقبة مستمرة للأوضاع ومدى استمرارية الهدنة في غزة.

رسالة للخطوط الملاحية

وتابع خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الصورة، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة النهار، أن عبور أربع سفن خلال شهر نوفمبر سيمنح نوعًا من الاطمئنان ويبعث برسالة للخطوط الملاحية باستقرار الأوضاع.


وكشف أنه سيعقد اجتماعًا الأسبوع المقبل مع المدير التنفيذي لمجموعة ميرسك العالمية، موضحًا أنه تم عقد جلسة مع رئيس الشركة سابقًا، كما قابل الرئيس السيسي الذي أكد استعدادهم للعودة، وأن الشركة تعمل على تعديل الجداول. 

وأضاف أنه سيعقد اجتماعًا جديدًا مع المدير التنفيذي للشركة  لبحث العودة التدريجية على غرار ما قامت به شركة سي إم إيه حاليًا، معتبرًا ذلك اختبارًا، لأن نجاح الاختبار سيجذب بقية السفن للعبور ويشكل ضغطًا على ميرسك للقيام باختبار مماثل، مشيرًا إلى أنه سيكون على متن السفينة خلال ذلك.

تطوير القطاع الجنوبي

وعن شحوط بعض المراكب الفترة الماضية، قال إن المجرى الملاحي أصبح آمنًا بعد الانتهاء من تطوير القطاع الجنوبي؛ وأوضح أن هناك مقترحًا سابقًا بإيقاف العمل لتوفير النفقات مع تراجع عائدات قناة السويس خلال الحرب، لكن الرئيس السيسي رفض وأصر على استمرار تطوير المجرى الملاحي، معتبرًا أن الجاهزية ضرورية حتى تكون القناة مستعدة فور استقرار الأوضاع. وبناءً على ذلك، تم الانتهاء من تطوير القطاع الجنوبي وإجراء التوسعة والتعميق، مما أدى إلى تحسين الملاحة في الجزء الأصعب بنسبة ثمانية وعشرين بالمئة.

كما تم تطوير أربعين كيلومترًا في القطاع الجنوبي، حيث جرت توسعة القناة أربعين مترًا من جهة الشرق، وتعميقها من ستة وستين إلى اثنين وسبعين قدمًا، وإنشاء قناة ثانية للازدواج بطول عشرة كيلومترات بين الكيلو مئة واثنين وعشرين ومئة واثنين وثلاثين، ليصل الطول إلى اثنين وثمانين كيلومترًا بدلًا من اثنين وسبعين.


وأوضح أن حوادث الشحوط كانت ناتجة عن أعطال في السفن نفسها، وليس بسبب ظروف تتعلق بالمجرى الملاحي.

أمراض خطيرة قد تصيبك بسبب الإفراط في تناول الطعام.. دراسة تحذر

الأمراض الخطيرة المرتبطة بالإفراط في تناول الطعام

أعراض وأمراض تستدعي التوقف عن شرب الشاي الأخضر فورًا

أعراض يسببها الإفراط في تناول الشاي الأخضر

أطعمة تساعدك على الحصول على كلى نظيفة وسليمة وقوية.. أحرص عليها

أطعمة تساعد على تنظيف الكلى والحفاظ على قوتها

معشوقة الجماهير.. سعر ومواصفات شيفرولية لانوس في سوق المستعمل ‏

شيفرولية لانوس

