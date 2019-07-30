رئيس مجلس النواب العراقي يغادر الكويت بعد زيارة رسمية

نشرت صحيفة " الرآي " الكويتية اليوم الثلاثاء تفاصيل مغادرة رئيس مجلس النواب العراقي لـ الكويت بعد زيارة رسمية.



وغادر رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي والوفد المرافق له البلاد، مختتما زيارة رسمية استغرقت 3 أيام.



وكان في وداع الحلبوسي على أرض المطار رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم.



وأضافت أن الأمين العام لمجلس الأمة علام الكندري والقائم بأعمال سفارة العراق لدى الكويت محمد رضا الحسيني كانوا أيضًا فى وداع الحلبوسي.



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