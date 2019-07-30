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ديني

هل التصدق يجزئ عن صيام الفوائت؟.. أمين الفتوى يوضح

الثلاثاء 30/يوليه/2019 - 11:03 ص
صدى البلد
إيمان طلعت
ورد سؤال للشيخ محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، تقول صاحبته ( هل التصدق يجزئ عن صيام الفوائت ؟).

وأجاب عبد السميع، خلال فتوى مسجلة عبر اليوتيوب، قائلًا: لو كنتى مريضة مرض يمنعك من الصيام فتكون الكفارة كافية لكنك لستِ مريضة فالكفارة لا تكفى بل عليكِ بقضاء الأيام التي لم تصوميها وليس عليكِ كفارة.

وأشار الى أنه يجب على من أفطر أيامًا في رمضان بعذر شرعي، أن يقضي صيام هذه الأيام، منوهًا بأن قــضـاء أيــام رمـضان واجـب عـلى مـن أفـطر لعذر مـتـي تحققت القدرة عليه.

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