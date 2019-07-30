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احترس قبل تشغيلها ..تعرف على مخاطر المروحة والتكييف

الثلاثاء 30/يوليه/2019 - 03:57 م
أحترس قبل تشغيلها
أحترس قبل تشغيلها ..تعرف على مخاطر المروحة والكتيف على الصحة
أسماء عبد الحفيظ
يعرض العديد من الاشخاص حياتهم الصحية للخطر عندما يقومون بتشغيل المروحة والتكييف على درجة حرارة عالية ،فإذا كنت من ضمن هؤلاء تعرف على المخاطر الصحية للمروحة والتكيف .

أوضح الدكتور المغربي " الطيب أحمد ابن سالم " طبيب العلاج الطبيعي؛ أبرز المخاطر التي تتعرض لها عند النوم أمام المروحة:

- مع تكاثر العرق والنوم امام المروحة يتعرض الأشخاص لنزلات البرد بجانب آلام العظام وأحيانا آلام الكتف والرقبة وتقلص فى العضلات تمنع الإنسان من الحركة بشكل طبيعي ،لعدد من الساعات وأحيانا تصل إلى أيام .

- عند دوران المروحة، تنثر معها الغبار في الغرفة، خاصة إذا كانت ألواح المروحة غير نظيفة ومعبأة بالتراب المتراكم عليها، فتنشر هذه الأتربة في أنحاء الغرفة، وهو أمر خطير بالنسبة لمرضى الحساسية.

- يتعرض العديد من الأشخاص لجفاف الجلد بسبب النوم أمام المروحة ، حيث تجردك المروحة من رطوبة الجسم نتيجة تركيز الهواء عليك بشكل دائم لفترة طويلة، وهو أمر خطير بالجلد والبشرة .

- تتعرض فقرات العمود الفقرى أحيانا من النوم أمام التكييف إلى الشد العضلي وعدم القدرة على الحركة بشكل طبيعي مع الحاجة للخمول والإرهاق.

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