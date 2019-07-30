ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

هالة الصبي وكيلا لـ "رياضية طنطا" لشئون خدمة المجتمع

الثلاثاء 30/يوليه/2019 - 05:16 م
صدى البلد
أحمد على
أصدر الدكتور مجدى سبع رئيس جامعة طنطا ، اليوم الثلاثاء ، قرارًا بتعيين الدكتورة هالة محمد عمر الصبي الأستاذ والقائم بتسيير أعمال مجلس قسم الإدارة والترويح الرياضي بكلية التربية الرياضية وكيلًا للكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة لمدة ثلاث سنوات.

يذكر أن الدكتورة هالة الصبي حصلت على بكالوريوس الترويح الرياضي من جامعة طنطا عام 1993 ، وعُينت معيدة عام 1994 م.

كما حصلت على درجة الماجستير من جامعة طنطا في الترويح الرياضي عام 1997 ، ودرجة الدكتوراه عام 2001 في ذات التخصص ، وتدرجت في الوظائف العلمية حتى وصلت الى درجة أستاذ مساعد عام 2006 ، وأستاذ عام 2012 م .

ترشيحاتنا

دبحتها خفت تفضحني.. المتهم بقتل عروسه بالمنوفية يخرج عن صمته

طه إسماعيل يكشف تفاصيل اجتماع لجنة التخطيط بالأهلي مع مارتن لاسارتي

بالأسماء.. ننشر ملامح صفقات الزمالك الصيفية في مؤتمر مرتضى منصور غدا

الزمالك يسعى لـ ضم نجم فريق بيراميدز

هاني شاكر يعلن غضبه من محمد رمضان: منحته تصريح عشان يغنى مش يقلع

مفاجأة عن أحداث 11 سبتمبر.. العقل المدبر للعملية استهدف السعودية وقطر هى الممول

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طارق صبري يحترف رياضة الكاراتيه .. صور

مكياج صاخب و فستان قصير ...جنا عمرو دياب تتألق في أحدث ظهور لها

كباريه البسفور وكونياك أوتار.. إعلانات المزاج عند المصريين زمان | نوستالجيا