هالة الصبي وكيلا لـ "رياضية طنطا" لشئون خدمة المجتمع

أصدر الدكتور مجدى سبع رئيس جامعة طنطا ، اليوم الثلاثاء ، قرارًا بتعيين الدكتورة هالة محمد عمر الصبي الأستاذ والقائم بتسيير أعمال مجلس قسم الإدارة والترويح الرياضي بكلية التربية الرياضية وكيلًا للكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة لمدة ثلاث سنوات.



يذكر أن الدكتورة هالة الصبي حصلت على بكالوريوس الترويح الرياضي من جامعة طنطا عام 1993 ، وعُينت معيدة عام 1994 م.



كما حصلت على درجة الماجستير من جامعة طنطا في الترويح الرياضي عام 1997 ، ودرجة الدكتوراه عام 2001 في ذات التخصص ، وتدرجت في الوظائف العلمية حتى وصلت الى درجة أستاذ مساعد عام 2006 ، وأستاذ عام 2012 م .



